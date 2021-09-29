В МИД Франции заявили о необходимости пересмотреть отношения с Британией

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция должна пересмотреть свои отношения с Великобританией из-за нарушения договорённостей со стороны Лондона.

«Здесь также требуется провести переоценку наших отношений. Лондон нарушает договорённости… в том числе по торговле и сотрудничеству, по миграции, в связи с чем мы должны задействовать все доступные нам рычаги», — приводит ТАСС его слова на заседании комиссии французского сената по международным делам.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя недовольство Парижа из-за отмены контракта на поставку подлодок Австралии, заявил, что Франции и другим британским партнёрам надо взять себя в руки.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.