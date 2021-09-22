Джонсон ответил по-французски на вопрос про AUKUS
- Reuters
«Я просто думаю, что для некоторых из наших самых дорогих друзей во всём мире настало время взять себя в руки в данном вопросе и дать мне передохнуть», — сказал Джонсон, произнеся часть фразы на французском языке.
Он отметил, что AUKUS — это большой шаг вперед на пути к глобальной безопасности.
«Это три союзника-единомышленника, стоящие плечом к плечу и создающие новое партнёрство для обмена технологиями», — отметил Джонсон.
17 сентября Франция отозвала в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение о разрыве контракта ударом в спину.
22 сентября должен состояться разговор лидеров Франции и США Эммануэля Макрона и Джо Байдена.