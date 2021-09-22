Джонсон ответил по-французски на вопрос про AUKUS

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя недовольство Парижа из-за отмены контракта на поставку подлодок Австралии, заявил, что Франции и другим британским партнёрам надо взять себя в руки. Об этом сообщает Sky News.
Джонсон ответил по-французски на вопрос про AUKUS
  • Reuters

«Я просто думаю, что для некоторых из наших самых дорогих друзей во всём мире настало время взять себя в руки в данном вопросе и дать мне передохнуть», — сказал Джонсон, произнеся часть фразы на французском языке.

Он отметил, что AUKUS — это большой шаг вперед на пути к глобальной безопасности.

«Это три союзника-единомышленника, стоящие плечом к плечу и создающие новое партнёрство для обмена технологиями», — отметил Джонсон.

17 сентября Франция отозвала в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение о разрыве контракта ударом в спину.

22 сентября должен состояться разговор лидеров Франции и США Эммануэля Макрона и Джо Байдена.

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