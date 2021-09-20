«Раскол коллективного Запада»: как оборонный союз AUKUS может повлиять на отношения ЕС и англосаксонского содружества
- AFP
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Париж выступил против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией из-за скандала вокруг оборонного союза AUKUS, заключённого между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой, в результате которого австралийская сторона разорвала крупный контракт на закупку подлодок у Франции. Об этом заявил госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон в интервью изданию Politico. По его словам, после такого подрыва доверия ЕС едва ли может продолжать данные обсуждения.
«Держать слово — это условие доверия между демократиями и союзниками, — сообщил он, — поэтому как ни в чём не бывало продвигаться вперёд в торговых переговорах со страной, которой мы больше не доверяем, немыслимо».
Как напомнило издание, к настоящему моменту Брюссель и Канберра провели 11 раундов переговоров о свободной торговле, и первоначально австралийская сторона надеялась заключить соглашение до конца текущего года.
Politico также отмечает, что теоретически Европейская комиссия имеет исключительные полномочия вести торговые переговоры от имени 27 стран — членов ЕС, однако на практике Брюссель вряд ли пойдёт на это с учётом позиции Парижа.
Ранее западные СМИ сообщили, что из-за ситуации вокруг AUKUS французские власти отменили встречу министров обороны Франции и Великобритании, которая была запланирована в Лондоне.
При этом премьер-министр Великобритании Джонсон на фоне разразившегося скандала заявил о «любви» Лондона к Парижу.
«Наша любовь к Франции неискоренима, — цитирует его агентство Bloomberg. — Мы очень гордимся отношениями с Францией, и они имеют для нашей страны огромную важность».
Джонсон также подчеркнул, что это «очень дружеские отношения», которые берут своё начало «век или больше назад и критически важны» для Великобритании.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
- Reuters
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До этого Париж также решил отозвать послов из США и Австралии после создания оборонного союза AUKUS. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Тогда он назвал «неприемлемым поведением» расторжение Канберрой контракта, предусматривавшего закупку французских неядерных подводных лодок, в пользу приобретения атомных подлодок, построенных по американской технологии.
Новый оборонный союз
Напомним, 15 сентября Соединённые Штаты, Великобритания и Австралия объявили о формировании оборонного альянса AUKUS, получившего название по первым буквам в наименованиях этих стран на английском языке. В рамках партнёрства американская сторона передаст Канберре технологии для строительства собственных атомных подводных лодок, а также крылатые ракеты США. При этом Австралия разорвала контракт на €56 млрд, который предполагал поставку 12 французских ударных субмарин класса Attack.
Париж осудил такие действия Вашингтона, Лондона и Канберры. Как заявил глава французского МИД, «союзники себя так не ведут». Он также назвал это «ударом в спину».
При этом лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон сообщил, что Парижу следует перестать питать иллюзии, «отказаться от подчинения» и выйти из НАТО. По его мнению, сложившаяся ситуация ставит под сомнение отношения Франции с её англосаксонскими союзниками.
Негативно по отношению к новому оборонному альянсу настроен не только Париж. Депутат Европарламента от Германии, председатель комитета ЕП по международной торговле Бернд Ланге заявил в интервью Politico, что у ЕС есть «очевидные расхождения» с США, особенно в том, что касается экологической устойчивости и социальной ответственности, «которые, кстати, были условиями французско-европейского предложения о подлодках».
Однако, по словам Ланге, это не единственное отрицательное последствие создания AUKUS.
«Сотрудничество в области промышленной политики и научно-технический обмен, являющиеся частью Индо-тихоокеанской стратегии ЕС, теперь затруднены», — отметил он.
По мнению Ланге, в качестве ответа следует «расширить открытую стратегическую автономию Евросоюза и обозначить» европейские интересы в области экономики, политики и безопасности.
«Расценено как серьёзное оскорбление»
Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, за счёт формирования оборонного союза AUKUS и срыва из-за этого поставок французских подлодок Австралии Вашингтон, Лондон и Канберра нанесли крайне серьёзный удар по интересам Франции, в том числе экономическим.
«Ведь этот контракт на закупку 12 подлодок был грандиозным по сумме вложений австралийской стороны, его аннулирование означает крупные экономические потери для Парижа. Кроме того, речь идёт, вероятно, о сокращении рабочих мест во Франции, о некотором репутационном ударе для действующих французских властей», — сообщил эксперт в беседе с RT.
По словам Шаповалова, переговоры между США, Великобританией и Австралией относительно формирования оборонного альянса этих трёх стран велись фактически за спиной Франции.
- Елисейский дворец
- AFP
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«Это расценено Парижем как серьёзное оскорбление, причём от трансатлантических союзников. По факту три англосаксонские страны действительно продемонстрировали пренебрежения интересами Франции», — сказал аналитик.
Именно эта обида французской стороны подтолкнула её к тому, чтобы выступить против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией, констатировал Шаповалов.
«И Брюссель действительно, скорее всего, возьмёт в расчёт позицию Парижа. Если такого рода обсуждения в итоге будут заблокированы, это станет серьёзным ударом по интересам Австралии, в том числе экономическим. Французская сторона может предпринять и другие шаги против Канберры, например, за счёт выдавливания австралийских товаров с рынков Франции. Париж будет стремиться к тому, чтобы нанести максимальный как экономический, так и политический урон Австралии», — пояснил эксперт.
По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Фёдорова, выступление Парижа против продолжения переговоров ЕС о свободной торговле с Канберрой — «вполне естественный ход» Франции, которая стремится вылить своё раздражение и недовольство в конкретные шаги, которые негативно повлияли бы на ненадёжных партнёров.
«В данном случае, несмотря на все трения и разногласия внутри Евросоюза, скорее всего, большинство стран ЕС поддержат позицию Франции, которая является одной из главных стран в объединении», — отметил аналитик в комментарии RT.
Не удастся избежать последствий и Великобритании после вхождения в AUKUS, полагает Шаповалов. По его словам, отношения Лондона и Парижа начали ухудшаться ещё до этого, но новый инцидент может привести к усугублению имеющихся противоречий между сторонами.
«Сейчас новый конфликт относительно оборонного союза накладывается на старые трудности и взаимное непонимание. Это означает, что французско-британские отношения, вероятно, на какое-то время будут серьёзно испорчены. И связи двух стран будут развиваться по неблагоприятному сценарию», — сказал аналитик.
Шаповалов также подчеркнул, что Франция не забудет и о том, что есть ещё как минимум один виновник срыва сделки — это Вашингтон, против которого Париж также «будет предпринимать определённые шаги».
Шаповалов спрогнозировал, что на фоне испортившихся отношений с США, Великобританией и Австралией Франция начнёт ещё сильнее педалировать инициативу по созданию собственной оборонной системы Евросоюза.
«Париж, будучи одним из инициаторов идеи формирования так называемой европейской армии, не подчинённой НАТО и объединяющей силы стран ЕС, будет активно предпринимать усилия в этом направлении», — заявил эксперт.
При этом, по словам Фёдорова, США и Великобритания уже сейчас подают сигналы о том, что хотят смягчить возникший конфликт с французской стороной.
- Флаги США и Великобритании
- Reuters
- © Mike Blake/File
«Британцы и американцы попытаются предложить Франции так называемые «политические пряники», чтобы замять эту неприятную ситуацию. Однако серьёзный кризис в отношениях этих государств налицо. И удастся ли Вашингтону и Лондону ублажить Париж — большой вопрос. Мы видим, что, несмотря на слова о единстве ценностей западных стран, разногласия между союзниками существенны», — сказал аналитик.
Как резюмировал Шаповалов, ситуация вокруг AUKUS является ещё одним очень «серьёзным шагом на пути раскола коллективного Запада».
«Уже начавшийся раскол Запада усиливается: всё более чётко вырисовывается позиция континентальной Европы во главе с Францией и Германией и отдельно интересы англосаксонского содружества, которое всё больше обосабливается от ЕС и начинает действовать в пику европейским странам», — заключил аналитик.
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