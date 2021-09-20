«Раскол коллективного Запада»: как оборонный союз AUKUS может повлиять на отношения ЕС и англосаксонского содружества

Франция выступила против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией из-за скандала вокруг оборонного союза AUKUS, заключённого между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, подчеркнув, что доверие к Австралии подорвано. Как сообщают западные СМИ, Париж также отменил встречу министров обороны Франции и Великобритании из-за ситуации вокруг AUKUS, которая привела к разрыву соглашения на поставку крупной партии французских подводных лодок Австралии. По мнению экспертов, Париж стремится предпринять конкретные шаги, чтобы нанести ущерб ненадёжным партнёрам. При этом аналитики прогнозируют усиление раскола внутри коллективного Запада.

Париж выступил против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией из-за скандала вокруг оборонного союза AUKUS, заключённого между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой, в результате которого австралийская сторона разорвала крупный контракт на закупку подлодок у Франции. Об этом заявил госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон в интервью изданию Politico. По его словам, после такого подрыва доверия ЕС едва ли может продолжать данные обсуждения.

«Держать слово — это условие доверия между демократиями и союзниками, — сообщил он, — поэтому как ни в чём не бывало продвигаться вперёд в торговых переговорах со страной, которой мы больше не доверяем, немыслимо».

Как напомнило издание, к настоящему моменту Брюссель и Канберра провели 11 раундов переговоров о свободной торговле, и первоначально австралийская сторона надеялась заключить соглашение до конца текущего года.

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Politico также отмечает, что теоретически Европейская комиссия имеет исключительные полномочия вести торговые переговоры от имени 27 стран — членов ЕС, однако на практике Брюссель вряд ли пойдёт на это с учётом позиции Парижа.

Ранее западные СМИ сообщили, что из-за ситуации вокруг AUKUS французские власти отменили встречу министров обороны Франции и Великобритании, которая была запланирована в Лондоне.

При этом премьер-министр Великобритании Джонсон на фоне разразившегося скандала заявил о «любви» Лондона к Парижу.

«Наша любовь к Франции неискоренима, — цитирует его агентство Bloomberg. — Мы очень гордимся отношениями с Францией, и они имеют для нашей страны огромную важность».

Джонсон также подчеркнул, что это «очень дружеские отношения», которые берут своё начало «век или больше назад и критически важны» для Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Reuters

© Hannah McKay/Pool

До этого Париж также решил отозвать послов из США и Австралии после создания оборонного союза AUKUS. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Тогда он назвал «неприемлемым поведением» расторжение Канберрой контракта, предусматривавшего закупку французских неядерных подводных лодок, в пользу приобретения атомных подлодок, построенных по американской технологии.

Новый оборонный союз

Напомним, 15 сентября Соединённые Штаты, Великобритания и Австралия объявили о формировании оборонного альянса AUKUS, получившего название по первым буквам в наименованиях этих стран на английском языке. В рамках партнёрства американская сторона передаст Канберре технологии для строительства собственных атомных подводных лодок, а также крылатые ракеты США. При этом Австралия разорвала контракт на €56 млрд, который предполагал поставку 12 французских ударных субмарин класса Attack.

Париж осудил такие действия Вашингтона, Лондона и Канберры. Как заявил глава французского МИД, «союзники себя так не ведут». Он также назвал это «ударом в спину».

При этом лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон сообщил, что Парижу следует перестать питать иллюзии, «отказаться от подчинения» и выйти из НАТО. По его мнению, сложившаяся ситуация ставит под сомнение отношения Франции с её англосаксонскими союзниками.

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Негативно по отношению к новому оборонному альянсу настроен не только Париж. Депутат Европарламента от Германии, председатель комитета ЕП по международной торговле Бернд Ланге заявил в интервью Politico, что у ЕС есть «очевидные расхождения» с США, особенно в том, что касается экологической устойчивости и социальной ответственности, «которые, кстати, были условиями французско-европейского предложения о подлодках».

Однако, по словам Ланге, это не единственное отрицательное последствие создания AUKUS.

«Сотрудничество в области промышленной политики и научно-технический обмен, являющиеся частью Индо-тихоокеанской стратегии ЕС, теперь затруднены», — отметил он.

По мнению Ланге, в качестве ответа следует «расширить открытую стратегическую автономию Евросоюза и обозначить» европейские интересы в области экономики, политики и безопасности.

«Расценено как серьёзное оскорбление»

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, за счёт формирования оборонного союза AUKUS и срыва из-за этого поставок французских подлодок Австралии Вашингтон, Лондон и Канберра нанесли крайне серьёзный удар по интересам Франции, в том числе экономическим.

«Ведь этот контракт на закупку 12 подлодок был грандиозным по сумме вложений австралийской стороны, его аннулирование означает крупные экономические потери для Парижа. Кроме того, речь идёт, вероятно, о сокращении рабочих мест во Франции, о некотором репутационном ударе для действующих французских властей», — сообщил эксперт в беседе с RT.

По словам Шаповалова, переговоры между США, Великобританией и Австралией относительно формирования оборонного альянса этих трёх стран велись фактически за спиной Франции.

Елисейский дворец

AFP

© Sameer Al-DOUMY

«Это расценено Парижем как серьёзное оскорбление, причём от трансатлантических союзников. По факту три англосаксонские страны действительно продемонстрировали пренебрежения интересами Франции», — сказал аналитик.

Именно эта обида французской стороны подтолкнула её к тому, чтобы выступить против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией, констатировал Шаповалов.

«И Брюссель действительно, скорее всего, возьмёт в расчёт позицию Парижа. Если такого рода обсуждения в итоге будут заблокированы, это станет серьёзным ударом по интересам Австралии, в том числе экономическим. Французская сторона может предпринять и другие шаги против Канберры, например, за счёт выдавливания австралийских товаров с рынков Франции. Париж будет стремиться к тому, чтобы нанести максимальный как экономический, так и политический урон Австралии», — пояснил эксперт.

По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Фёдорова, выступление Парижа против продолжения переговоров ЕС о свободной торговле с Канберрой — «вполне естественный ход» Франции, которая стремится вылить своё раздражение и недовольство в конкретные шаги, которые негативно повлияли бы на ненадёжных партнёров.

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«В данном случае, несмотря на все трения и разногласия внутри Евросоюза, скорее всего, большинство стран ЕС поддержат позицию Франции, которая является одной из главных стран в объединении», — отметил аналитик в комментарии RT.

Не удастся избежать последствий и Великобритании после вхождения в AUKUS, полагает Шаповалов. По его словам, отношения Лондона и Парижа начали ухудшаться ещё до этого, но новый инцидент может привести к усугублению имеющихся противоречий между сторонами.

«Сейчас новый конфликт относительно оборонного союза накладывается на старые трудности и взаимное непонимание. Это означает, что французско-британские отношения, вероятно, на какое-то время будут серьёзно испорчены. И связи двух стран будут развиваться по неблагоприятному сценарию», — сказал аналитик.

Шаповалов также подчеркнул, что Франция не забудет и о том, что есть ещё как минимум один виновник срыва сделки — это Вашингтон, против которого Париж также «будет предпринимать определённые шаги».

Шаповалов спрогнозировал, что на фоне испортившихся отношений с США, Великобританией и Австралией Франция начнёт ещё сильнее педалировать инициативу по созданию собственной оборонной системы Евросоюза.

«Париж, будучи одним из инициаторов идеи формирования так называемой европейской армии, не подчинённой НАТО и объединяющей силы стран ЕС, будет активно предпринимать усилия в этом направлении», — заявил эксперт.

При этом, по словам Фёдорова, США и Великобритания уже сейчас подают сигналы о том, что хотят смягчить возникший конфликт с французской стороной.

Флаги США и Великобритании

Reuters

© Mike Blake/File

«Британцы и американцы попытаются предложить Франции так называемые «политические пряники», чтобы замять эту неприятную ситуацию. Однако серьёзный кризис в отношениях этих государств налицо. И удастся ли Вашингтону и Лондону ублажить Париж — большой вопрос. Мы видим, что, несмотря на слова о единстве ценностей западных стран, разногласия между союзниками существенны», — сказал аналитик.

Как резюмировал Шаповалов, ситуация вокруг AUKUS является ещё одним очень «серьёзным шагом на пути раскола коллективного Запада».