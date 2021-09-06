«Не хочет терять свою значимость»: как НАТО выступает против создания армии Евросоюза

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предупредил, что формирование общих Вооружённых сил ЕС ослабит НАТО и «разобщит Европу». По его словам, такие шаги Евросоюза в области обороны «никогда не заменят собой НАТО». Ранее представители европейских властных структур заявили о необходимости формирования армии ЕС и оборонной системы, а также о потребности в большей независимости от Вашингтона и альянса. По мнению экспертов, такие разговоры «сильно раздражают» НАТО во главе с Соединёнными Штатами, которые не хотят лишаться своего влияния в Европе. Аналитики считают, что они, скорее всего, будут пресекать на корню все попытки Брюсселя создать свои вооружённые силы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что создание Евросоюзом общих вооружённых сил ослабит Североатлантический альянс и «разобщит Европу».

«Любые попытки создать параллельные структуры, дублировать структуру управления ослабят нашу совместную способность работать сообща, поскольку при ограниченных ресурсах нам необходимо предотвращать дублирование усилий», — заявил он в интервью The Telegraph.

По словам Столтенберга, предпринимаемые Европой шаги в области обороны «никогда не заменят собой НАТО».

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«Мы должны обеспечивать единство Европы и Северной Америки. Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу», — пояснил генсек альянса.

Кроме того, по его словам, также «отчасти дело в деньгах».

«80% наших расходов на оборону поступает от союзников, не входящих в ЕС. Дело здесь в географии — Норвегия и Исландия на севере, Турция на юге, США, Канада и Великобритания на западе играют крайне важную роль для обороны Европы... А кроме того, речь здесь и о политике. Ведь любое ослабление трансатлантических связей также разобщит Европу», — сказал политик.

Ранее, 2 сентября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал очевидной «потребность в усилении европейской защиты».

«Никогда (эта потребность. — RT) не была столь явной, как сегодня — после событий в Афганистане», — заявил он журналистам по прибытии на неофициальную встречу министров обороны стран ЕС в Любляне.

Боррель также раскрыл подробности относительно идеи создать собственные войска Евросоюза. По его словам, сейчас боевые группы «формируются на национальной основе, каждый месяц такая группа готова приступить к действиям, но на деле до этого никогда не доходило».

«Нам следует стремиться к созданию чего-то более стабильного и хорошо организованного, формируя контингенты не на базе одной страны каждый месяц, а общими усилиями и на постоянной основе», — пояснил глава европейской дипломатии.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Reuters

© Jean-Francois Badias/Pool

Уже после встречи Боррель сообщил, что 5 тыс. военных для собственных ВС Евросоюза — «реальная цифра», которую военные эксперты, по его словам, «считают достаточной для выполнения задач нового типа в условиях современной войны».

«По этому вопросу (создания европейских ВС. — RT) пока нет полного единства. Если бы я сказал, что сегодня все однозначно с этим согласились, это было бы неправдой, — отметил он. — Реальное решение будет принято в ноябре, и мне известно, что идея (создания. — RT) сил начального развёртывания, этого мобилизационного потенциала в виде достаточно мощных вооружённых сил, будет важной частью (стратегической внешнеполитической концепции. — RT) «Стратегического компаса».

Стремление к автономии

Стоит отметить, что о «Стратегическом компасе» Боррель рассказывал и в своей статье, опубликованной 1 сентября в The New York Times. Дипломат пояснил, что эта европейская концепция будет призвана определить амбиции ЕС в области безопасности и обороны на следующие пять-десять лет.

По мнению Борреля, «более стратегически автономный и боеспособный» Евросоюз будет способен лучше отвечать на вызовы, которые возникнут за пределами объединения. Кроме того, глава европейской дипломатии считает необходимым больше инвестировать в сферу безопасности. В частности, на исследования и разработку новых технологий в этой области на протяжении ближайших шести лет планируется выделить $9,4 млрд.

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В статье Борреля говорится, что к таким шагам Евросоюз подтолкнула ситуация вокруг вывода войск США из Афганистана. По его словам, несмотря на военную поддержку со стороны ЕС и реализации союзом программы экономической помощи (что в сумме обошлось в $20,3 млрд), «в конце концов время, срок и характер вывода (войск. — RT) определяли в Вашингтоне».

«Мы, европейцы, обнаружили, что зависим от решений США не только по вопросу эвакуации людей из аэропорта Кабула, но и по более широкому кругу проблем», — написал Боррель, подчеркнув, что это должно послужить тревожным сигналом «для всех, кому небезразличен Североатлантический альянс».

О том, что Европе необходимо быть более автономной, в том числе в области безопасности, говорил 1 сентября и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Нам не нужен второй Афганистан, чтобы понять, что ЕС должен стремиться к большей автономии и способности действовать», — написал в своём Twitter, уточнив, что такая «стратегическая автономия» потребует работы в том числе над «возможностями в сфере безопасности».

European influence will be our greatest challenge.



We don't need another #Afghanistan to grasp that the EU must strive for greater autonomy and capacity for action.



Our strategic autonomy requires working on our economic power, neighbourhood and security capabilities.#BSF2021pic.twitter.com/M9Nyp1n5of — Charles Michel (@eucopresident) September 1, 2021

На следующий день глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр также сообщила, что ЕС должен стать более самостоятельным и независимым, сделав выводы из ситуации в Афганистане. По её словам, Европа не оказала «почти никакого сопротивления решению США о выводе войск ввиду нехватки собственной дееспособности».

«Для стран — членов ЕС пришло время внести вклад в политику безопасности и оборонительную политику союза», — отметила немецкий министр в своём Twitter.

Zu diesen Themen sind wir mit interessierten #EU-Staaten im Gespräch. Es ist an der Zeit, dass die Mitgliedsstaaten vorangehen, um der EU sicherheits- und verteidigungspolitische Handlungsfähigkeit zu geben. 9/9 — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) September 2, 2021

О необходимости сделать выводы из операции в Афганистане сообщила и глава Минобороны Испании Маргарита Роблес. Она назвала это «тяжёлым уроком» для Европы, который должен стать «поворотным моментом в том, каким образом Европейский союз планирует обеспечивать безопасность».

«Будут пресекать на корню»

По мнению экспертов, подобные заявления европейских чиновников и политиков о необходимости укреплять оборонную систему Евросоюза и создавать собственные ВС «сильно раздражают» руководство Североатлантического альянса.

«НАТО — мощная бюрократическая организация, которая не хочет терять свою значимость и денежное довольствие. Ведь при создании собственных сил Европа уже не будет так сильно нуждаться в услугах НАТО и может попросту перестать вкладывать колоссальные ресурсы в альянс. Но самое главное — она перестанет безропотно соглашаться с внешнеполитической линией блока, которую определяет в основном Вашингтон. Поэтому любые шаги навстречу созданию европейских ВС воспринимаются альянсом и США в штыки», — отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT.

Штаб-квартира НАТО

Reuters

© Francois Lenoir

Схожей позиции придерживается и ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

«Если европейцы откажутся от американских услуг и услуг альянса, блок зачахнет, станет ненужной дублирующей организацией. Кроме того, теперь уже официально не будет никакой солидарности, о которой так любят говорить в НАТО и которую они так редко демонстрируют», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Говоря о «разобщении Европы» в контексте вопроса о создании армии ЕС, Столтенберг подразумевает «два лагеря», существующие в Евросоюзе, добавил Ермаков.

«Один из них — трансатлантисты, которые говорят, что на главные вызовы безопасности и тем более коллективной обороны европейцы не могут ответить в одиночку, без помощи США и НАТО. Второй лагерь — это те, кто выступает за самостоятельность ЕС, который сам может себя защищать, учитывая, что особых угроз для Европы со стороны других стран нет, а значит, нет и необходимости в такой тесной координации с НАТО», — говорит эксперт.

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Он прогнозирует, что разногласия между этими двумя лагерями в ЕС будут всё больше обостряться.

«Это очевидно на фоне явного бегства США из Афганистана, что стало толчком для новых рассуждений на тему того, стоит ли Европе рассчитывать на поддержку США, учитывая, что Вашингтон по факту бросил своих союзников в исламской республике. Европейцам эта ситуация показала, что Соединённые Штаты не так сильны, не так компетентны, как они это декларируют. Процессы, направленные на получение большей автономии Европы от США, станут в ближайшей перспективе более явными. Будут действительно предприниматься попытки создать полноценную европейскую армию и систему собственной безопасности», — считает аналитик.

Однако политологи сходятся во мнении, что все попытки ЕС добиться большей самостоятельности НАТО и США «будут пресекать на корню».

«Американцы и натовское командование заинтересованы в европейских союзниках. И меньше всего они хотели бы краха альянса. Для американцев падение НАТО будет означать конец их модели гегемонии в мире. К этому США уж точно не готовы», — пояснил Ермаков.

Военные Германии

AFP

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В свою очередь, Данюк уверен, что «Европу никто не отпустит с военного крючка».

«Между Евросоюзом и альянсом существует негласная договорённость: ЕС предоставляет свою территорию для НАТО и во многом соглашается с внешнеполитическим курсом блока в обмен на обеспечение безопасности. Европа таким образом передала большую часть своего суверенитета в руки Вашингтона и руководства альянса», — отметил эксперт.

По его мнению, Соединённые Штаты и НАТО не намерены лишиться такого влияния.