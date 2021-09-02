Глава Минобороны ФРГ призвала Евросоюз сделать выводы после ситуации в Афганистане

Короткая ссылка
Ситуация в Афганистане продемонстрировала зависимость Европейского союза от США, из этого необходимо сделать выводы. Об этом заявила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Глава Минобороны ФРГ призвала Евросоюз сделать выводы после ситуации в Афганистане
  • Reuters

По словам министра, Европе нужно говорить «о стратегическом ориентировании» на фоне «горького поражения» в Афганистане.

«По Афганистану мы видели, что наши собственные способности не такие, какими мы их себе представляли. Мы были зависимы от США», — цитирует ТАСС Крамп-Карренбауэр.

Она подчеркнула, что из данной ситуации нужно сделать «правильные выводы».

Как отмечается, европейцы должны стать «более самостоятельными и независимыми в вопросах политики безопасности». 

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что потребность Евросоюза в создании собственной оборонной системы стала очевидной после ситуации с выводом американских войск из Афганистана. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить