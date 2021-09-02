Глава Минобороны ФРГ призвала Евросоюз сделать выводы после ситуации в Афганистане

Ситуация в Афганистане продемонстрировала зависимость Европейского союза от США, из этого необходимо сделать выводы. Об этом заявила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По словам министра, Европе нужно говорить «о стратегическом ориентировании» на фоне «горького поражения» в Афганистане.

«По Афганистану мы видели, что наши собственные способности не такие, какими мы их себе представляли. Мы были зависимы от США», — цитирует ТАСС Крамп-Карренбауэр.

Она подчеркнула, что из данной ситуации нужно сделать «правильные выводы».

Как отмечается, европейцы должны стать «более самостоятельными и независимыми в вопросах политики безопасности».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что потребность Евросоюза в создании собственной оборонной системы стала очевидной после ситуации с выводом американских войск из Афганистана.