В ЕС заявили о потребности в собственной оборонной политике после событий в Афганистане

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Потребность Евросоюза в создании собственной оборонной системы стала очевидной после ситуации с выводом американских войск из Афганистана. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
В ЕС заявили о потребности в собственной оборонной политике после событий в Афганистане
  • Reuters

«Я настаиваю, что потребность Евросоюза в собственной оборонной системе стала очевидной после Афганистана», — приводит ТАСС слова Борреля.

Он уточнил, что «исторические события в Афганистане подтолкнули разработку европейской концепции по безопасности «Стратегический компас ЕС», финальный проект которой будет представлен в октябре — ноябре».

Ранее в Совете ЕС заявили, что Евросоюз не допустит возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу.

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