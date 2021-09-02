В ЕС заявили о потребности в собственной оборонной политике после событий в Афганистане
- Reuters
«Я настаиваю, что потребность Евросоюза в собственной оборонной системе стала очевидной после Афганистана», — приводит ТАСС слова Борреля.
Он уточнил, что «исторические события в Афганистане подтолкнули разработку европейской концепции по безопасности «Стратегический компас ЕС», финальный проект которой будет представлен в октябре — ноябре».
Ранее в Совете ЕС заявили, что Евросоюз не допустит возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу.