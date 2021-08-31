В ЕС заявили, что не допустят массовой миграции из Афганистана в Европу

Совет ЕС заявил, что Евросоюз не допустит возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС по итогам внеочередной встречи сессии на уровне министров внутренних дел.

«ЕС и его страны-члены будут действовать вместе, чтобы не допустить возникновения новых неконтролируемых массовых миграционных потоков, с которыми ЕС сталкивался в прошлом», — отмечается в документе.

Уточняется, что с этой целью союз усилит поддержку стран, непосредственно граничащих с Афганистаном, чтобы беженцы получали помощь там.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Европейский союз созовёт в сентябре международную конференцию для решения вопроса расселения беженцев из Афганистана по иностранным государствам.