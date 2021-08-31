В ЕС анонсировали конференцию по расселению беженцев из Афганистана
- Reuters
Об этом она написала на своей странице в Twitter.
«Я созову в сентябре международный форум по расселению высокого уровня для обсуждения со странами ЕС конкретных приоритетов и поиска долгосрочных решений для наиболее уязвимых жителей Афганистана, в частности женщин», — отметила Йоханссон.
Отмечается, что внимание также будет уделено детям, активистам, журналистам и юристам.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что текущая ситуация в Афганистане может привести к новой волне беженцев.