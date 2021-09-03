«Нам не нужен второй Афганистан»: почему в ЕС заговорили о необходимости создания независимой от США оборонной системы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что после событий в Афганистане ЕС как никогда нуждается в создании собственной оборонной системы. В связи с этим, отметил он, к октябрю-ноябрю должна быть представлена европейская концепция безопасности «Стратегический компас». Ранее Боррель уже указывал на необходимость повышения автономности в военных вопросах от США. Эксперты считают, что таким образом в ЕС пытаются подстраховаться и избежать безоговорочного следования в фарватере Вашингтона во внешней политике.

Последние события в Афганистане обозначили необходимость создания собственной оборонной системы для Евросоюза. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран ЕС в Любляне.

«Я считаю (предельно. — RT) ясным, что необходимость в усилении европейской обороны никогда не была так очевидна, как сегодня, после событий в Афганистане», — отметил Боррель.

По его словам, в связи с этим в октябре-ноябре 2021 года должен быть представлен финальный проект концепции по безопасности «Стратегический компас». Как ранее отмечали европейские дипломатические источники в СМИ, он по своей форме будет похож на стратегическую концепцию НАТО, а его целью станет определение общего видения внешних угроз, методов противодействия им и планирование совместных оборонных проектов из серии разработки инновационных видов вооружений. Таким образом, ЕС станет более независимым в отношении принятия решений о проведении военных операций без опоры на США.

Схожую с Боррелем точку зрения высказала и глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, по словам которой Евросоюзу стоит сделать выводы после «горького поражения» в Афганистане.

«Я чётко дала понять на встрече министров обороны стран ЕС: простая истина по поводу Афганистана такова: мы, европейцы, не оказали почти никакого сопротивления решению США о выводе войск ввиду нехватки собственной дееспособности», — написала в Twitter Крамп-Карренбауэр.

Она подчеркнула, что для стран — членов Евросоюза пришло время внести вклад в общую политику безопасности и обороны.

«Афганистан — это горький конец, это тяжёлое поражение. В этой связи ЕС должен стать независимее, иметь возможность действовать более самостоятельно. От этой способности будет зависеть доверие к нам», — отметила министр.

В свою очередь, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что кампания в Афганистане стала «тяжёлым уроком» для Европы, который «должен учитываться во всех других миссиях».

«(Он должен стать. — RT) поворотным моментом в том, каким образом Европейский союз планирует обеспечивать безопасность», — сказала Роблес.

Американские военные в афганской провинции Пактика

© REUTERS/Goran Tomasevic

«Удар по Западу»

На днях Боррель в статье для The New York Times указывал, что Европе необходимо инвестировать в свои возможности в сфере безопасности, чтобы быть способной самостоятельно отвечать на вызовы. По его мнению, зависимость от Вашингтона в этом вопросе поставила Европу в патовое положение в отношении действий в Афганистане.

«Победа «Талибана»* в Афганистане стала… серьёзным ударом по Западу… В конце концов, время и срок и характер вывода (войск. — RT) определяли в Вашингтоне. Мы, европейцы, обнаружили, что зависим от решений США не только по вопросу эвакуации людей из аэропорта Кабула, но и по более широкому кругу проблем. Это должно послужить тревожным сигналом для всех, кому небезразличен Североатлантический альянс», — отмечал глава дипломатии ЕС.

И это при том, что на протяжении всей миссии Евросоюз безоговорочно поддерживал США в их шагах с военной точки зрения и обеспечивал важную программу экономической помощи на общую сумму в €17,2 млрд ($20,3 млрд).

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По мнению Борреля, создание собственной стратегии по безопасности повысит способность ЕС противостоять актуальным вызовам на международной арене: «Более стратегически автономный и боеспособный ЕС сможет лучше справляться с вызовами, которые возникнут в соседствующих с Европой странах и за её пределами».

В частности, это поможет Евросоюзу пересмотреть своё участие в жизни Афганистана и не дать укрепиться в регионе России и Китаю, отмечал глава европейской дипломатии.

«Мы не можем позволить им (Китаю и России. — RT) быть единственными собеседниками с Афганистаном после ухода Запада. Европа вместе с США должна пересмотреть своё участие (в жизни страны. — RT)», — аргументировал Боррель.

В связи с этим, отмечал он, «Стратегический компас» должен стать документом, который определит амбиции Евросоюза в вопросах безопасности и обороны на ближайшие пять-десять лет. По его словам, страны-члены полностью вовлечены в разработку проекта. Некоторые даже предлагают создать европейские силы быстрого реагирования численностью до пяти тысяч военных, которые могли бы быть оперативно задействованы при необходимости. В целом же на укрепление обороноспособности союза в течение ближайших шести лет планируется выделить €8 млрд.

Флаги стран Евросоюза

© REUTERS/Francois Lenoir

О необходимости большей автономности ЕС 1 сентября также говорил и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Нам не нужен второй Афганистан, чтобы понять, что ЕС должен стремиться к большей автономии и способности действовать. Наша стратегическая автономия требует работы над нашей экономической мощью, отношениями с соседями и возможностями в сфере безопасности», — отметил в Twitter он.

European influence will be our greatest challenge.



We don't need another #Afghanistan to grasp that the EU must strive for greater autonomy and capacity for action.



Our strategic autonomy requires working on our economic power, neighbourhood and security capabilities.#BSF2021pic.twitter.com/M9Nyp1n5of — Charles Michel (@eucopresident) September 1, 2021

Новая старая идея

Говоря о вопросе по созданию военных сил оперативного реагирования, эксперты подчёркивают, что он поднимался ещё несколько лет назад действовавшим на тот момент председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Так, в ноябре 2016 года Юнкер заявлял, что американцы не будут в долгосрочной перспективе заботиться о безопасности европейцев, поэтому члены ЕС должны «дать новый ход вопросу о европейском оборонительном союзе вплоть до создания европейской армии». Макрон же в сентябре 2017 года выступал за создание единого оборонного бюджета ЕС, сил быстрого реагирования и даже общей оборонной доктрины. Его идею позднее поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, отметив, что Европе «нужно взять собственную судьбу в свои руки».

К этим планам довольно скептически отнёсся генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отмечал, что Евросоюзу не под силу самому защитить себя и если он всё же выберет самостоятельный путь, то это неизбежно приведёт к краху.

«Мы живём в мире, в котором мы должны быть вместе. Реальность такова, что существует так много вызовов, так много угроз, так много неопределённости, что лучший способ защитить страну — это быть с другими странами», — говорил Столтенберг в интервью испанскому изданию El Pais в ноябре 2019 года.

Вместе с тем эксперты отмечают, что новые высказывания европейских политиков демонстрируют, что в ЕС неудачу в Афганистане полностью списывают на политику США и пытаются дистанцироваться от ответственности за ситуацию в стране.

«В данном случае не только американские подходы, но и европейские в рамках НАТО потерпели полное фиаско. Несмотря на это, Боррель явно пытается продемонстрировать, что неудачный выход США из Афганистана подорвал доверие европейских союзников к трансатлантической солидарности, а это для Белого дома и всего трансатлантического мира сейчас является вызовом», — пояснил в комментарии RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

В связи с эти, указал он, европейцам необходимо провести переоценку реально имеющихся угроз для ЕС и только потом «выстраивать новую архитектуру безопасности».

В том же ключе высказался и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, отметивший, что действия Вашингтона в Афганистане стали для Евросоюза большим разочарованием.

«Байден при выводе войск не учёл европейские интересы, не информировал их о своих планах. Поэтому все участники миссии, полагаясь на него, попали впросак, вследствие чего Европа несёт репутационные потери и должна сейчас справляться с маячащим миграционным кризисом», — сказал собеседник RT.

По его мнению, Соединённые Штаты фактически обманули не только своих граждан, но и европейских союзников, которые добросовестно оказывали Вашингтона всяческую поддержку, а в результате «оказались у разбитого корыта».

Стимул для стратегической автономии

Аналитики указывают, что в свете афганских событий позиции сторонников европейской автономии в оборонной сфере в ЕС сейчас будут всё больше укрепляться. Ведь, как отметил Вадим Козюлин, США создали для Евросоюза проблему, которую европейским политикам придётся решать самостоятельно.

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«Не исключаю, что обида ЕС на США может усилиться, ведь Белый дом может избежать участия в урегулировании афганской проблемы, вследствие чего Вашингтон снова бросит Европу справляться с последствиями провала в Афганистане в одиночку. Хотя американцы и брали определённые обязательства на себя перед афганцами после выхода из Афганистана», — подчеркнул он.

Поэтому США в ближайшей перспективе могут столкнуться с тем, что их стратегические союзники, которые нужны им для решения своих задач, уже не будут так слепо следовать их курсу, считает Сергей Ермаков.

«Можно ожидать, что в ближайшее время будут предприняты более решительные действия в плане стратегической автономии: например, проведены некоторые оценки, усилены программы ЕС по оборонным фондам, а в перспективе будет создана европейская армия», — предположил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.