«Создать проблему и искать ответственных»: почему ЕС призвал объединить усилия по урегулированию в Афганистане

Международное сообщество и страны региона должны поддержать мирное урегулирование в Афганистане, заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель. По его словам, если не стабилизировать ситуацию, то в регион хлынет поток наркотрафика, начнут распространяться радикальные идеи и терроризм. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, таким образом ЕС пытается разделить ответственность за стремительную деградацию ситуации в Афганистане. По её словам, для западных союзников подобные призывы уже стали традиционными, напомнив о ситуации в Ираке и Ливии. По мнению экспертов, после неудачного периода в Афганистане у стран Запада нет другого выхода, кроме как обращаться за поддержкой к остальным мировым игрокам.

Урегулирование в Афганистане должны поддержать страны региона и международное сообщество. Об этом заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель на международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте.

«Мы призываем страны региона и международное сообщество в целом сыграть конструктивную роль в поддержке процесса мирного урегулирования в Афганистане», — сказал глава европейской дипломатии.

Он также подчеркнул, что, если ситуация в стране не будет стабилизирована, это негативно скажется на соседних государствах.

«Если Афганистан погрузится в хаос, это откроет весь регион для наркоторговли, распространения радикальных идеологий и терроризма», — приводит ТАСС слова Борреля.

Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель

Reuters

© Francois Walschaerts

Свою оценку заявлению председателя Европарламента дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала на то, что подобные призывы уже стали традиционными для союзников США.

«В лучших традициях: сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям», — написала дипломат в Telegram.

Захарова напомнила, что по такому же сценарию развивалась ситуация и в Ираке, и в Ливии, а теперь США и союзники «предательски бросили» Афганистан. При этом, как подчеркнула представитель МИД РФ, соседним странам уже много лет приходится принимать на себя «удар последствий непрофессионализма коллективного Запада».

Так, премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил опасения по поводу возможного роста числа беженцев-афганцев. По его словам, у страны просто нет экономических возможностей для их размещения.

«В Пакистане уже проживают три миллиона афганских беженцев. Мы опасаемся их нового притока в нашу страну», — цитирует Хана ТАСС.

Афганские беженцы в Пакистане

AFP

© Arif Ali

При этом афганские власти утверждают, что Исламабад сам поддерживает талибов. Так, по словам вице-президента республики Амруллы Салеха, афганские военные якобы получили предупреждение от пакистанских ВВС, что те намерены отражать атаки правительственных сил на позиции талибов в населённом пункте Спин-Болдак в Кандагаре. В МИД Пакистана эти обвинения решительно отвергли.

«Мы уважаем право правительства Афганистана предпринимать действия на своей территории. Однако, вопреки утверждениям афганского вице-президента, ВВС Пакистана ничего не сообщали ВВС Афганистана. Подобные утверждения подрывают искренние усилия Пакистана сыграть свою роль в реализации решения, которое принадлежит афганцам и которое осуществляется под их руководством», — заявил пресс-секретарь министерства в Facebook.

Упрощённое представление о мире

Аналитики считают, что всё происходящее сейчас в Афганистане стало следствием непродуманной политики США и их союзников. По словам замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, Соединённые Штаты на протяжении 20 лет пытались заставить афганский народ не просто забыть о независимости, но и перенять американские нравы. При этом, отметил эксперт, американцы «не учитывали ни интересы, ни специфику культуры, ни конфессиональные особенности населения Афганистана».

«В Вашингтоне во всех своих внешнеполитических авантюрах исходят из упрощённого представления о мире, в котором хорошими являются США и их союзники, а плохими — весь остальной мир. США всегда исходят из универсалистской позиции о том, что якобы есть набор демократических ценностей, лучше всего о которых знают лишь они. Поэтому, по их мнению, для всех остальных народов лучше беспрекословно принять эти ценности и постараться путём подражания воспроизвести американскую культуру и политическую систему», — пояснил Шаповалов в интервью RT.

С его точкой зрения согласен и руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов. В беседе с RT он подчеркнул, что попытки реализации именно американского курса в республике привели к таким печальным последствиям.

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«Евроатлантическая политика в Афганистане во многом завязана на политику США. Поэтому, когда речь заходит об успехах или провалах, необходимо рассматривать американскую политику. Этот курс был неуспешен, и теперь фактически речь идёт о вынужденном уходе США из Афганистана», — сказал Данилов.

В связи с этим эксперты расценивают призывы Жозепа Борреля как попытку разделить с мировым сообществом ответственность за происходящее.

«Учитывая, что результатом их (США и НАТО. — RT) деятельности стало то, что страна погружается в гражданскую войну, есть высокая степень вероятности, что зона вооружённого конфликта может распространиться на близлежащие страны. Поэтому заявление Борреля следует рассматривать как попытку переложить ответственность за случившееся на страны региона, которые не имеют никакого отношения к оккупации и попыткам «демократизации» Афганистана», — сказал Владимир Шаповалов.

Напомним, ситуация в республике обострилась после заявления президента США Джо Байдена о завершении 20-летней американской операции «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom) и выводе войск из страны. При этом выводить своих военных Вашингтон начал довольно оперативно. Так, к 13 июля территорию покинули уже 95% американских военнослужащих.

Как только американские военные начали покидать республику, в стране активизировался «Талибан»*. В настоящий момент, по утверждениям лидеров движения, ими контролируется 85% афганской территории, включая районы вдоль границ Пакистана, Ирана, Таджикистана, Туркмении и Китая.

«Деградация ситуации»

Усугубление ситуации в стране из-за быстрого вывода войск США и НАТО отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации в Афганистане. В свете спешного вывода контингентов США и НАТО резко возросла неопределённость развития военно-политической обстановки в этой стране и вокруг неё», — заявил Лавров на пленарном заседании конференции в Ташкенте.

По его словам, кризис в республике обострил проблему нелегального оборота наркотиков и террористическую угрозу. На этом фоне, отметил глава МИД РФ, возникает риск «перетока нестабильности в сопредельные государства». По его мнению, наладить ситуацию можно, лишь начав прямые межафганские переговоры при помощи международных партнёров. В связи с этим, как сказал Лавров, сейчас обсуждается возможность подключения к урегулированию ряда других влиятельных внешних игроков.

Эксперты предполагают, что в их числе могут быть Индия и Иран.

«После того как США и их союзники бежали из Афганистана, в некоторых случаях бросив свою технику и базы, РФ, КНР, Индии, Ирану и остальным странам, которые находятся в данном регионе и заинтересованы в том, чтобы там был мир и благополучие, придётся участвовать в процессе разрешения ситуации», — резюмировал Владимир Шаповалов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.