«Ситуация в Кабуле становится всё более критической»: какие интересы объединяют Россию и США в Афганистане

Россия и Соединённые Штаты имеют схожие интересы по афганскому урегулированию, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Он также отметил, что по этому направлению у Москвы и Вашингтона развёрнуто довольно результативное сотрудничество. Дипломат подчеркнул, что у РФ к нынешнему моменту налажен контакт с «Талибаном»*, который стремится участвовать в политической жизни Афганистана. По его мнению, этого удалось добиться благодаря заранее выстроенному диалогу с движением. Эксперты считают, что США будут и дальше заинтересованы во взаимодействии с Россией по афганскому вопросу, что в дальнейшем может послужить формированию отношений между двумя странами и в других сферах.

Интересы США и России в вопросе афганского урегулирования во многом совпадают. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Мы практики и прагматики, нам надо решать вопросы наших национальных интересов, интересов безопасности России на длительную перспективу. И американцы в этом отношении важные для нас партнёры. Это чуть ли не единственное поле, где мы с американцами сотрудничаем и результативно. По крайней мере, мы хотим одного и того же. Мы это ценим и делаем в своих интересах и в интересах наших союзников. Заодно, получается, это совпадает с интересами США. Что ж, мы готовы к такому разговору», — отметил Кабулов в интервью РИА Новости.

При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон сейчас находится в менее выгодной позиции, чем Москва.

«Им (США. — RT) приходится быть конструктивными, потому что они в безвыходном положении. Им надо как-то оправдаться в этой ситуации», — заметил Кабулов.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

«Байдену придётся отказаться от конфронтации»

Напомним, США с 1 мая начали выводить свои войска из Афганистана. К 13 июля, как заявили в Центральном командовании Вооружённых сил США, территорию страны покинули 95% американских военнослужащих. Самым значительным стал уход американцев с авиабазы Баграм, которая считалась основным пунктом военных сил страны в Афганистане. По данным СМИ, представители Штатов сделали это, даже не предупредив афганских военных о своём отбытии. Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобный выход «спешным».

«Американцы много чего давали понять за 20 лет своего присутствия в Афганистане, начиная от провозглашения победы демократии и кончая таким вот достаточно спешным уходом, побросав огромное количество техники, другого оборудования», — сказал Лавров.

Отметим, что США планируют полностью вывести свои войска к 11 сентября 2021 года, после 20-летней кампании в стране. Договорённость о выводе была достигнута ещё во время президентства Дональда Трампа. Соответствующее соглашение 29 февраля 2020 года подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и политический лидер «Талибана» Абдул Гани Барадар.

Изначально планировалось вывести военных к 1 мая 2021 года. Однако после смены руководства в США сроки были пересмотрены. Администрация нынешнего президента Джо Байдена перенесла их на 11 сентября, приурочив к 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке, которые послужили одной из причин вторжения в Афганистан. При этом процесс сокращения присутствия американских войск начался ещё в 2014 году при президенте Бараке Обаме.

Вместе с тем эксперты отмечают, что столь стремительное отбытие американских военных может спровоцировать распространение в Афганистане международного терроризма. Поэтому США выгодно сотрудничать с Россией по контролированию и урегулированию ситуации в стране.

«Речь идёт о том, чтобы не позволить превратить Афганистан после вывода американских войск в рассадник международного терроризма. Учитывая, что в настоящее время разгромленные разряды ИГИЛ** постепенно перебазируются в различные регионы планеты, США и Россия будут принимать действия, способные отразить эту угрозу», — пояснил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

С ним согласен и профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов. По его мнению, США заинтересованы в сотрудничестве с РФ, потому что не хотят, чтобы Афганистан впоследствии превратился вновь в поле битвы и стал пристанищем для исламистов всего мира.

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«Ситуация в Кабуле с каждым днём становится всё более критической — это объединяет Москву и Вашингтон и даёт возможность для добросовестной работы. Но пока трудно сказать, как эта работа будет осуществляться, поскольку у Байдена довольно много внутренних проблем в США», — добавил Вавилов в беседе с RT.

Эксперт также счёл вероятным, что продуктивное сотрудничество России и Соединённых Штатов в Афганистане в дальнейшем послужат стимулом к нормализации их отношений и в других сферах.

«Отношения США и России будут развиваться в сторону улучшения. Байдену придётся отказаться от конфронтации, нажима и санкций в отношении Москвы, чтобы совместными усилиями отвечать на международные вызовы и угрозы», — выразил уверенность Вавилов.

Переложили ответственность

После того как американцы начали выводить свои войска из Афганистана, ситуация в стране ухудшилась. «Талибан» активизировался и начал наступать и теснить правительственные силы. Однако в Вашингтоне заявили, что их афганские партнёры теперь должны сами защищать свои позиции.

«Правительство и руководство Афганистана должны сплотиться. У них определённо есть возможности для сохранения государства. Вопрос в том, смогут ли они добиться сплочённости, чтобы это сделать», — заявил ранее Джо Байден.

Военнослужащие Афганистана

Reuters

© Danish Siddiqui

По его мнению, несмотря ни на что, «Талибану» вряд ли удастся полностью захватить власть в Афганистане.

Позицию президента США подтвердили и в Пентагоне. Так, пресс-секретарь ведомства Джон Кирби отметил, что Соединённые Штаты «работают с афганскими военными, побуждая их использовать те возможности и потенциал, которые, как известно (Вашингтону. — RT), у них есть». При этом он подчеркнул, что американская сторона с обеспокоенностью наблюдает за ухудшением ситуации в республике в сфере безопасности и за ростом насилия.

На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что вывод американских военных из Афганистана по факту является свидетельством провала их миссии.

«США не просто выводят войска из Афганистана, они выводят их, де-факто признав провал своей 20-летней миссии», — сказал министр.

«Россия может разговаривать с любой из сил»

Вместе с тем у России сейчас хорошие позиции для ведения переговоров с талибами для урегулирования ситуации, считает Замир Кабулов. По его словам, Москва предвидела возможное ухудшение обстановки в связи с выходом американцев. Поэтому она начала устанавливать контакты с движением заранее.

«А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане», — сказал Кабулов.

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Помимо этого, спецпредставитель уточнил, что талибы уже дали Москве определённые гарантии на самом высоком уровне. В частности, они обязались не использовать территорию Афганистана против интересов третьих стран и не выносить военные действия за пределы своего государства. Так, Кабулов рассказал о ситуации, когда военные правительственных войск перебежали на территорию Таджикистана и оттуда открыли огонь по талибам, занявшим их позиции.

«Но талибы дали указание всем полевым командирам огонь по таджикской территории не открывать», — подчеркнул дипломат.

При этом Кабулов заявил, что Россия обеспокоена тем, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться боевики ИГ. В этой связи действия талибов, непримиримых врагов ИГ, на севере страны, «лишают ИГИЛ почвы для нападений и для диверсий против Центральной Азии».

Вместе с тем эксперты считают, что не стоит полностью полагаться на заверения представителей движения. Ведь, как отметил Владимир Батюк, «сохраняются довольно серьёзные политические и мировоззренческие различия в подходах России и «Талибана» к ситуации в Афганистане и вокруг него». Однако, подчеркнул он, талибам сейчас нужно закрепиться на международной арене в качестве политической силы. Поэтому этот момент можно использовать как рычаг давления на них.

«Талибы заинтересованы в международном признании. Им это нужно, чтобы развивать экономическое сотрудничество с внешним миром. И в этом появляется возможность для воздействия на движение «Талибан» в нужном для стран — соседей Афганистана направлении, в частности, в борьбе с международным терроризмом в лице ИГИЛ, незаконным производством наркотиков, обеспечении политической стабильности в Афганистане», — подытожил собеседник RT.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.