Кабулов: ситуацией на севере Афганистана может воспользоваться ИГ

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Россия обеспокоена тем, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться боевики ИГ*, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Кабулов: ситуацией на севере Афганистана может воспользоваться ИГ
  • © REUTERS / Danish Siddiqui

«Нас беспокоит, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться игиловцы. Это для нас очень важный момент», — сказал Кабулов.

Он добавил, что члены движения «Талибан»** являются «непримиримыми врагами игиловцев».

«Успехи талибов там (на севере Афганистана. — RT) обескровливают, лишают ИГИЛ почвы для нападений и для диверсий против Центральной Азии», — сказал Кабулов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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