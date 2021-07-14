Кабулов: ситуацией на севере Афганистана может воспользоваться ИГ

Россия обеспокоена тем, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться боевики ИГ*, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Нас беспокоит, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться игиловцы. Это для нас очень важный момент», — сказал Кабулов.

Он добавил, что члены движения «Талибан»** являются «непримиримыми врагами игиловцев».

«Успехи талибов там (на севере Афганистана. — RT) обескровливают, лишают ИГИЛ почвы для нападений и для диверсий против Центральной Азии», — сказал Кабулов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.