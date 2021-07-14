Кабулов: ситуацией на севере Афганистана может воспользоваться ИГ
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«Нас беспокоит, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться игиловцы. Это для нас очень важный момент», — сказал Кабулов.
Он добавил, что члены движения «Талибан»** являются «непримиримыми врагами игиловцев».
«Успехи талибов там (на севере Афганистана. — RT) обескровливают, лишают ИГИЛ почвы для нападений и для диверсий против Центральной Азии», — сказал Кабулов.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
**«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.