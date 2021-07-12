Лавров заявил, что США достаточно спешно уходят из Афганистана

США достаточно спешно уходят из Афганистана, отметил глава МИД России Сергей Лавров.

«Американцы много чего давали понять за 20 лет своего присутствия в Афганистане, начиная от провозглашения победы демократии и кончая таким вот достаточно спешным уходом, побросав огромное количество техники, другого оборудования», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что положение дел в Афганистане развивается тревожно.

8 июля американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит дипломатические усилия по урегулированию в Афганистане. Он также сказал, что США завершат вывод войск из Афганистана 31 августа.