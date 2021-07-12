Лавров заявил, что США достаточно спешно уходят из Афганистана

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США достаточно спешно уходят из Афганистана, отметил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что США достаточно спешно уходят из Афганистана
  • РИА Новости

«Американцы много чего давали понять за 20 лет своего присутствия в Афганистане, начиная от провозглашения победы демократии и кончая таким вот достаточно спешным уходом, побросав огромное количество техники, другого оборудования», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что положение дел в Афганистане развивается тревожно.

8 июля американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит дипломатические усилия по урегулированию в Афганистане. Он также сказал, что США завершат вывод войск из Афганистана 31 августа.

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