США продолжат дипломатическое урегулирование в Афганистане
- Reuters
«Я намерен поддерживать наше дипломатическое присутствие в Афганистане», — цитирует РИА Новости заявление Байдена.
Он отметил, что Соединённые Штаты будут координироваться с партнёрами в целях поддержки безопасности международного аэропорта в Афганистане.
По словам американского президента, США будут также вовлечены в дипломатические процессы, направленные на достижение урегулирования в республике.
Ранее Байден заявил, что США завершат вывод войск из Афганистана 31 августа.