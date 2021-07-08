США продолжат дипломатическое урегулирование в Афганистане

Американский президент Джо Байден заявил, что США продолжат дипломатические усилия по урегулированию в Афганистане.

«Я намерен поддерживать наше дипломатическое присутствие в Афганистане», — цитирует РИА Новости заявление Байдена.

Он отметил, что Соединённые Штаты будут координироваться с партнёрами в целях поддержки безопасности международного аэропорта в Афганистане.

По словам американского президента, США будут также вовлечены в дипломатические процессы, направленные на достижение урегулирования в республике.

Ранее Байден заявил, что США завершат вывод войск из Афганистана 31 августа.