Кабулов назвал тревожным развитие ситуации в Афганистане

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Положение дел в Афганистане развивается тревожно, заявил ТАСС спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Тревожно, но предсказуемо. Происходит то, что мы предсказывали», — сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что боевики «Талибана»* контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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