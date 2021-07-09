Главы МИД России и Узбекистана обсудили ситуацию в Афганистане

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Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане.
Главы МИД России и Узбекистана обсудили ситуацию в Афганистане
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры обменялись мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

«Выражена обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане. Рассмотрены дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии», — отметили в МИД.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что боевики «Талибана»* контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не будет ничего предпринимать по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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