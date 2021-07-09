Лавров прокомментировал обострение ситуации в Афганистане

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Россия не будет ничего предпринимать по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров прокомментировал обострение ситуации в Афганистане
  • © РИА Новости

По его словам, происходящее беспокоит с точки зрения возможного «перелива неприятностей на территорию наших союзников».

Министр отметил, что «Талибан»* занял погранпосты на границе с Ираном, с Таджикистаном.

«Пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, был начат как можно скорее», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что талибы контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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