Захарова заявила о контроле талибами двух третей границы Афганистана с Таджикистаном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что боевики движения «Талибан»* контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.

«Отмечаем резкое нарастание напряжённости на афганско-таджикской границе. Движение талибов в короткие сроки заняло большую часть пограничных уездов и в настоящее время контролирует около двух третей границы с Таджикистаном», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов на встрече с делегацией политофиса движения «Талибан»* обсудил перспективы запуска межафганских переговоров.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

