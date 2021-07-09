Захарова заявила о контроле талибами двух третей границы Афганистана с Таджикистаном

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что боевики движения «Талибан»* контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.
Захарова заявила о контроле талибами двух третей границы Афганистана с Таджикистаном
  • Reuters

«Отмечаем резкое нарастание напряжённости на афганско-таджикской границе. Движение талибов в короткие сроки заняло большую часть пограничных уездов и в настоящее время контролирует около двух третей границы с Таджикистаном», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов на встрече с делегацией политофиса движения «Талибан»* обсудил перспективы запуска межафганских переговоров.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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