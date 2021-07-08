Кабулов обсудил с делегацией талибов возможность запуска межафганских переговоров

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов на встрече с делегацией политофиса движения «Талибан»* обсудил перспективы запуска межафганских переговоров.

«8 июля спецпредставитель президента России по Афганистану З.Н. Кабулов провёл консультации с делегацией политического офиса движения талибов. В ходе встречи были обсуждены ситуация в ИРА и перспективы запуска межафганских переговоров», — отметили в МИД России.

Ранее сообщалось, что Россия на консультациях с талибами выразила обеспокоенность эскалацией напряжённости на севере Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

