Кабулов обсудил с делегацией талибов возможность запуска межафганских переговоров
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- РИА Новости
«8 июля спецпредставитель президента России по Афганистану З.Н. Кабулов провёл консультации с делегацией политического офиса движения талибов. В ходе встречи были обсуждены ситуация в ИРА и перспективы запуска межафганских переговоров», — отметили в МИД России.
Ранее сообщалось, что Россия на консультациях с талибами выразила обеспокоенность эскалацией напряжённости на севере Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.