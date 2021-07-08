Россия на встрече с талибами выразила обеспокоенность эскалацией на севере Афганистана

Россия на консультациях с талибами выразила обеспокоенность эскалацией на севере Афганистана.

«Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости в северных районах Афганистана и призвала не допустить её распространения за пределы страны», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Отмечается, что от талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана.

8 июля делегация политического офиса радикального движения «Талибан»* прибыла в Москву на переговоры.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

