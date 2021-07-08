Лавров назвал вывод американских военных из Афганистана провалом миссии США в стране

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выводом войск из Афганистана в США де-факто признали провал своей 20-летней операции в стране.

Об этом сообщает РИА Новости.

«США не просто выводят войска из Афганистана, они выводят их, де-факто признав провал своей 20-летней миссии», — сказал министр.

Ранее в центральном командовании США сообщили о выводе 90% американского военного контингента из Афганистана.

По мнению американского лидера Джо Байдена, руководство Афганистана обладает достаточными возможностями, чтобы удержать власть в стране после ухода армии США.