Лавров назвал вывод американских военных из Афганистана провалом миссии США в стране
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Об этом сообщает РИА Новости.
«США не просто выводят войска из Афганистана, они выводят их, де-факто признав провал своей 20-летней миссии», — сказал министр.
Ранее в центральном командовании США сообщили о выводе 90% американского военного контингента из Афганистана.
По мнению американского лидера Джо Байдена, руководство Афганистана обладает достаточными возможностями, чтобы удержать власть в стране после ухода армии США.