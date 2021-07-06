США на 90% завершили вывод своих сил из Афганистана

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Соединённые Штаты на 90% завершили вывод своих сил из Афганистана. Об этом сообщает центральное командование.
США на 90% завершили вывод своих сил из Афганистана
  • © Vyacheslav Oseledko
  • AFP

«Процесс вывода продолжается. По оценкам центрального командования, мы завершили процесс более чем на 90%», — отметили там.

По данным командования, Пентагон вывез около 17 тыс. единиц различного оборудования.

«Кроме того, Минобороны Афганистана передано семь объектов», — уточняется в пресс-релизе.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее отметил, что с тех пор как США и НАТО начали выводить из региона свой контингент, карта республики серьёзно перекроилась.

При этом президент США Джо Байден заявлял, что правительство Афганистана обладает достаточными возможностями, чтобы устоять после вывода из страны американского военного контингента.

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