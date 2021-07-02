Байден высказался о будущем Афганистана после ухода военных США

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден заявил, что правительство Афганистана обладает достаточным возможностями, чтобы устоять после вывода из страны американских войск.
Байден высказался о будущем Афганистана после ухода военных США
  • Reuters

«Я думаю, что у них есть возможности, чтобы быть в состоянии удержать правительство», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла сказал, что, даже если члены экстремисткой организации «Талибан»* попробуют захватить власть в республике военным путём после вывода сил США, это станет их «большим просчётом».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить