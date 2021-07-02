Байден высказался о будущем Афганистана после ухода военных США
- Reuters
«Я думаю, что у них есть возможности, чтобы быть в состоянии удержать правительство», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла сказал, что, даже если члены экстремисткой организации «Талибан»* попробуют захватить власть в республике военным путём после вывода сил США, это станет их «большим просчётом».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.