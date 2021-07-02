Байден высказался о будущем Афганистана после ухода военных США

Президент США Джо Байден заявил, что правительство Афганистана обладает достаточным возможностями, чтобы устоять после вывода из страны американских войск.

«Я думаю, что у них есть возможности, чтобы быть в состоянии удержать правительство», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла сказал, что, даже если члены экстремисткой организации «Талибан»* попробуют захватить власть в республике военным путём после вывода сил США, это станет их «большим просчётом».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.