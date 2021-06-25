В Кабуле не исключили попытки талибов захватить власть после ухода США

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Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла считает, что даже если талибы* попробуют захватить власть в республике военным путём после вывода сил США, это станет их «большим просчётом».
В Кабуле не исключили попытки талибов захватить власть после ухода США
  • Reuters

По мнению Абдуллы, военный захват талибами власти в Афганистане невозможен.

«Они могут попытаться и добиться успеха в краткосрочной или среднесрочной перспективе, после чего у нас возникнут некоторые трудности. Однако если «Талибан»* сделает выбор в пользу военного решения, это станет большим просчётом с его стороны», — сказал Абдулла в интервью CNN.

Так он прокомментировал сообщения о том, что после ухода США из Афганистана боевикам удастся взять контроль над страной за полгода.

В мае в Пентагоне заявили, что в военном ведомстве не считают, что Афганистан перейдёт под контроль талибов после ухода американских военных из страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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