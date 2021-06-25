В Кабуле не исключили попытки талибов захватить власть после ухода США
- Reuters
По мнению Абдуллы, военный захват талибами власти в Афганистане невозможен.
«Они могут попытаться и добиться успеха в краткосрочной или среднесрочной перспективе, после чего у нас возникнут некоторые трудности. Однако если «Талибан»* сделает выбор в пользу военного решения, это станет большим просчётом с его стороны», — сказал Абдулла в интервью CNN.
Так он прокомментировал сообщения о том, что после ухода США из Афганистана боевикам удастся взять контроль над страной за полгода.
В мае в Пентагоне заявили, что в военном ведомстве не считают, что Афганистан перейдёт под контроль талибов после ухода американских военных из страны.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.