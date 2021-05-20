В Пентагоне не верят в захват Афганистана «Талибаном» после ухода из страны военных США
- AFP
Об этом он сказал, выступая на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил сената США.
«Я не ожидаю, что «Талибан» захватит Афганистан после того, как мы уйдём», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая и завершится к 11 сентября.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.