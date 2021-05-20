В Пентагоне не верят в захват Афганистана «Талибаном» после ухода из страны военных США

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Исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвид Хелви заявил, что в военном ведомстве не считают, что Афганистан перейдёт под контроль движения «Талибан»* после ухода американских военных из страны.
В Пентагоне не верят в захват Афганистана «Талибаном» после ухода из страны военных США
  • AFP

Об этом он сказал, выступая на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил сената США.

«Я не ожидаю, что «Талибан» захватит Афганистан после того, как мы уйдём», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая и завершится к 11 сентября

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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