В Пентагоне не верят в захват Афганистана «Талибаном» после ухода из страны военных США

Исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвид Хелви заявил, что в военном ведомстве не считают, что Афганистан перейдёт под контроль движения «Талибан»* после ухода американских военных из страны.

Об этом он сказал, выступая на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил сената США.

«Я не ожидаю, что «Талибан» захватит Афганистан после того, как мы уйдём», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая и завершится к 11 сентября.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.