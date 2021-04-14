Байден заявил о начале вывода войск США из Афганистана 1 мая

Президент США Джо Байден заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая.

«Сегодня вечером я объявляю о начале вывода американских войск из Афганистана», — написал Байден в своём Twitter.

This afternoon, I’m announcing the withdrawal of U.S. troops from Afghanistan and providing an update on the path forward. Watch live. https://t.co/SPiLX24VdM — President Biden (@POTUS) April 14, 2021

Он отметил, что настало время завершить самую долгую американскую войну.

По его словам, вывод войск начнётся 1 мая, его планируют завершить к 11 сентября.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани сообщил в своём Twitter, что провёл телефонный разговор с Джо Байденом.