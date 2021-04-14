Байден заявил о начале вывода войск США из Афганистана 1 мая

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая.
Байден заявил о начале вывода войск США из Афганистана 1 мая
  • Reuters

«Сегодня вечером я объявляю о начале вывода американских войск из Афганистана», — написал Байден в своём Twitter.

Он отметил, что настало время завершить самую долгую американскую войну.

По его словам, вывод войск начнётся 1 мая, его планируют завершить к 11 сентября.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани сообщил в своём Twitter, что провёл телефонный разговор с Джо Байденом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить