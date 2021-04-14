Президент Афганистана сообщил о разговоре с Байденом

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил в своём Twitter, что провёл телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом.

«Сегодня у меня состоялся телефонный разговор с президентом Байденом, в ходе которого мы обсудили решение США вывести свои войска из Афганистана к началу сентября. Исламская Республика Афганистан уважает решение США, и мы будем работать с нашими партнёрами из США, чтобы обеспечить плавный переход. По мере того, как мы переходим к следующему этапу нашего партнёрства, мы продолжим работать с нашими партнёрами из США и НАТО», — написал Гани.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США назвал планируемые сроки вывода американских войск из Афганистана.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала анонсированный США перенос вывода войск из Афганистана до 11 сентября.