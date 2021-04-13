В США назвали планируемые сроки вывода войск из Афганистана

Высокопоставленный представитель администрации США назвал планируемые сроки вывода американских войск из Афганистана.

«Мы начнём выводить оставшиеся войска упорядоченным образом до 1 мая и планируем вывести все войска из страны перед годовщиной (терактов. — RT) 11 сентября», — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя администрации, американский лидер Джо Байден пришёл к выводу, что слишком быстрый и нескоординированный вывод войск был бы угрозой для США и их союзников.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен посчитал позитивными результаты недавней встречи в Москве по Афганистану.