В США назвали планируемые сроки вывода войск из Афганистана

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Высокопоставленный представитель администрации США назвал планируемые сроки вывода американских войск из Афганистана.
В США назвали планируемые сроки вывода войск из Афганистана
  • Reuters

«Мы начнём выводить оставшиеся войска упорядоченным образом до 1 мая и планируем вывести все войска из страны перед годовщиной (терактов. — RT) 11 сентября», — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя администрации, американский лидер Джо Байден пришёл к выводу, что слишком быстрый и нескоординированный вывод войск был бы угрозой для США и их союзников.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен посчитал позитивными результаты недавней встречи в Москве по Афганистану.

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