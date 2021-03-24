Блинкен оценил итоги встречи в Москве по Афганистану

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Госсекретарь США Энтони Блинкен посчитал позитивными результаты недавней встречи в Москве по Афганистану.
Блинкен оценил итоги встречи в Москве по Афганистану
  • AFP

«В Москве была очень продуктивная встреча. По её итогам прозвучало очень важное заявление», — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Блинкен заметил, что подобные встречи показывают возможность придерживаться общих принципов по решению афганской проблемы даже для тех стран, интересы которых не совпадают.

18 марта директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов рассказал, что на конференции в Москве представители сторон внутриафганского конфликта заявили о готовности договариваться об установлении мира в Афганистане.

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