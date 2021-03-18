Кабулов рассказал о переговорах в Москве сторон внутриафганского конфликта

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Директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов рассказал, что представители сторон внутриафганского конфликта на конференции в Москве заявили о готовности договариваться об установлении мира в Афганистане.
Кабулов рассказал о переговорах в Москве сторон внутриафганского конфликта
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

«Состоялся серьёзный разговор со всеми афганскими сторонами, лейтмотив которых — афганские стороны понимают и готовы договариваться об установлении мира в Афганистане», — рассказал он.

Ранее Россия пригласила США, Китай и Пакистан на консультации расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане, запланированные на 18 марта в Москве.

Кабулов после этого отметил, что все приглашённые подтвердили своё участие в мероприятии.

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