Кабулов рассказал о переговорах в Москве сторон внутриафганского конфликта
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Состоялся серьёзный разговор со всеми афганскими сторонами, лейтмотив которых — афганские стороны понимают и готовы договариваться об установлении мира в Афганистане», — рассказал он.
Ранее Россия пригласила США, Китай и Пакистан на консультации расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане, запланированные на 18 марта в Москве.
Кабулов после этого отметил, что все приглашённые подтвердили своё участие в мероприятии.