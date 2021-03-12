В МИД России рассказали о встрече по Афганистану в Москве 18 марта

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов рассказал о встрече по Афганистану в Москве, которая должна пройти 18 марта.

По его словам, все приглашённые участники консультаций расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане подтвердили своё участие в этом мероприятии.

«Да, пока все», — сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По его словам, своё участие подтвердил и специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Ранее стало известно, что Россия пригласила США, Китай и Пакистан на консультации расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане.