В МИД России рассказали о встрече по Афганистану в Москве 18 марта
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По его словам, все приглашённые участники консультаций расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане подтвердили своё участие в этом мероприятии.
«Да, пока все», — сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
По его словам, своё участие подтвердил и специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад.
Ранее стало известно, что Россия пригласила США, Китай и Пакистан на консультации расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане.