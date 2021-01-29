В Пентагоне заявили о приверженности выводу войск из Афганистана

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Пентагон привержен плану вывода американских войск из Афганистана. Об этом заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.
В Пентагоне заявили о приверженности выводу войск из Афганистана
  • Reuters

«Да, конечно, но здесь имеется большое «если»... Никаких изменений в соглашениях, которые мы заключили... Мы все хотим увидеть завершение войны», - приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции.

Кирби отметил, что «Талибан»* не выполняет условия соглашения.

Ранее талибы заявили, что будут вынуждены отвечать на удары американских военных в Афганистане, если Вашингтон продолжит проводить операции, нарушающие дохийское соглашение.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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