Талибы предостерегли США от провокаций в Афганистане

«Талибан»* будет вынужден отвечать на удары американских военных в Афганистане, если Вашингтон продолжит проводить операции, нарушающие дохийское соглашение, заявил РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

«Мы дали им понять и продолжаем заявлять, что если операция будет продолжена, это будет расценено как умышленное нарушение (соглашения) и мы, конечно же, будем вынуждены отреагировать. Это провокационный акт», — сказал он.

Он подчеркнул, что американцам было заявлено «со всей серьёзностью», что они «должны контролировать удары».

«У нас есть канал для того, чтобы начать серьёзную дискуссию с США по этому вопросу», — добавил Муджахид.

Также талибы призвали администрацию избранного президента США Джо Байдена реализовать дохийское соглашение по урегулированию в Афганистане, чтобы покончить с войной.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.