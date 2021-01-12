Талибы предостерегли США от провокаций в Афганистане
«Мы дали им понять и продолжаем заявлять, что если операция будет продолжена, это будет расценено как умышленное нарушение (соглашения) и мы, конечно же, будем вынуждены отреагировать. Это провокационный акт», — сказал он.
Он подчеркнул, что американцам было заявлено «со всей серьёзностью», что они «должны контролировать удары».
«У нас есть канал для того, чтобы начать серьёзную дискуссию с США по этому вопросу», — добавил Муджахид.
Также талибы призвали администрацию избранного президента США Джо Байдена реализовать дохийское соглашение по урегулированию в Афганистане, чтобы покончить с войной.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.