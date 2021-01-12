Талибы призвали новые власти США реализовать дохийское соглашение

Администрация избранного президента США Джо Байдена должна реализовать дохийское соглашение по урегулированию в Афганистане, чтобы покончить с войной, заявил РИА Новости официальный представитель «Талибана»* Забиулла Муджахид.

«Дохийское соглашение — это разумный способ для того, чтобы покончить с войной. Оно должно быть реализовано, следующее правительство США должно выполнить его, и война должна закончиться», — сказал он.

По словам Муджахида, «Америка нуждалась в этом соглашении».

«В любом случае мы привержены делу, с нашей стороны нет никаких проблем. Мы продолжим следить за выполнением этого соглашения, наши усилия будут заключаться в его полном выполнении, это соглашение отвечает интересам как Соединённых Штатов, так и афганского народа», — добавил он.

В ноябре власти Афганистана достигли соглашения с представителями радикального движения «Талибан»* в Дохе по процедурным вопросам для мирного диалога.

США подписали мирное соглашение с талибами 29 февраля 2020 года в Дохе. На церемонии присутствовали представители более 30 стран.

Документ предусматривает сокращение численности войск США в Афганистане и дальнейший вывод своих сил и сил НАТО, если талибы воздержатся от насилия.

Как отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, если в Афганистане не будет войны и будет инклюзивное афганское правительство, оно при помощи международного сообщества «подавит все остающиеся очаги международного терроризма».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.