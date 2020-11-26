Власти Афганистана договорились с талибами по процедурным вопросам
- Reuters
Об этом сообщает 1TV News со ссылкой на заявление члена афганской правительственной делегации Абдула Хафиза Мансура.
«Хафиз Мансур... сказал, что с талибами было достигнуто соглашение о переговорном процессе и что оно скоро будет обнародовано», — отмечает телеканал.
حفیظ منصور، عضو هیات دولت افغانستان به تلویزیون یک میگوید که با هیات طالبان در پیوند به کارشیوهی گفتگوها به توافق رسیده است و به زودی همگانی خواهد شد. pic.twitter.com/p1X0rXCq0a— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) November 26, 2020
Ранее бывший афганский премьер заявил о поражении США в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.