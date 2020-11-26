Власти Афганистана договорились с талибами по процедурным вопросам

Короткая ссылка
Власти Афганистана достигли соглашения с представителями радикального движения «Талибан»* в Дохе по процедурным вопросам для мирного диалога.
Власти Афганистана договорились с талибами по процедурным вопросам
  • Reuters

Об этом сообщает 1TV News со ссылкой на заявление члена афганской правительственной делегации Абдула Хафиза Мансура.

«Хафиз Мансур... сказал, что с талибами было достигнуто соглашение о переговорном процессе и что оно скоро будет обнародовано», — отмечает телеканал.

Ранее бывший афганский премьер заявил о поражении США в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить