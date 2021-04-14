В МИД России озабочены изменением США сроков вывода войск из Афганистана
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- РИА Новости
«Анонсированное США намерение вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября сего года является очевидным нарушением американо-талибского соглашения, подписанного 29 февраля 2020 года и предусматривающего полный вывод войск США до 1 мая. В связи с этим вызывает озабоченность возможная эскалация вооружённого конфликта в Афганистане в ближайшее время, что, в свою очередь, чревато подрывом усилий по началу прямых межафганских переговоров», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.
По словам представителя администрации США, американский лидер Джо Байден пришёл к выводу, что слишком быстрый и нескоординированный вывод войск был бы угрозой для Соединённых Штатов и их союзников.
Ранее The Times со ссылкой на источники сообщал, что Великобритания выведет почти весь военный контингент из Афганистана.