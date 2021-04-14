В МИД России озабочены изменением США сроков вывода войск из Афганистана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала анонсированный США перенос вывода войск из Афганистана до 11 сентября.

«Анонсированное США намерение вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября сего года является очевидным нарушением американо-талибского соглашения, подписанного 29 февраля 2020 года и предусматривающего полный вывод войск США до 1 мая. В связи с этим вызывает озабоченность возможная эскалация вооружённого конфликта в Афганистане в ближайшее время, что, в свою очередь, чревато подрывом усилий по началу прямых межафганских переговоров», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

По словам представителя администрации США, американский лидер Джо Байден пришёл к выводу, что слишком быстрый и нескоординированный вывод войск был бы угрозой для Соединённых Штатов и их союзников.

Ранее The Times со ссылкой на источники сообщал, что Великобритания выведет почти весь военный контингент из Афганистана.