Times: Британия выведет почти всех своих военных из Афганистана

Великобритания выведет почти весь военный контингент из Афганистана, пишет The Times со ссылкой на источники.

По информации газеты, в Афганистане находятся около 750 британских военных, а их дальнейшее нахождение там будет осложнено после вывода американских военных из региона.

Это связано с тем, что британские военные полагаются в основном на базы и инфраструктуру США в Афганистане, уточняется в материале.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна сможет вывести из Афганистана всех своих военнослужащих до 1 мая, однако «это будет тяжело». По его словам, власти ещё не приняли окончательного решения.

По словам представителя администрации США, выводить оставшиеся войска планируется начать до 1 мая и завершить этот процесс 11 сентября.

Вывод американского контингента в Афганистане предусмотрен сделкой, которую 29 февраля 2020 года заключил Вашингтон с «Талибаном»* в столице Катара Дохе.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.