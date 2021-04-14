Times: Британия выведет почти всех своих военных из Афганистана

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Великобритания выведет почти весь военный контингент из Афганистана, пишет The Times со ссылкой на источники.
Times: Британия выведет почти всех своих военных из Афганистана
  • AFP

По информации газеты, в Афганистане находятся около 750 британских военных, а их дальнейшее нахождение там будет осложнено после вывода американских военных из региона.

Это связано с тем, что британские военные полагаются в основном на базы и инфраструктуру США в Афганистане, уточняется в материале.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна сможет вывести из Афганистана всех своих военнослужащих до 1 мая, однако «это будет тяжело». По его словам, власти ещё не приняли окончательного решения.

По словам представителя администрации США, выводить оставшиеся войска планируется начать до 1 мая и завершить этот процесс 11 сентября.

Вывод американского контингента в Афганистане предусмотрен сделкой, которую 29 февраля 2020 года заключил Вашингтон с «Талибаном»* в столице Катара Дохе.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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