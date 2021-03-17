Байден оценил вероятность вывода военных США из Афганистана до 1 мая

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США смогут вывести из Афганистана всех своих военнослужащих до 1 мая, однако «это будет тяжело», американские власти ещё не приняли окончательного решения, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден в интервью ABC.
Байден оценил вероятность вывода военных США из Афганистана до 1 мая
  • Reuters

«Сейчас я ещё в процессе принятия решения по поводу того, когда они (военнослужащие. — RT) уйдут», — сказал Байден.

Он отметил, что сделка с талибами, которую заключил экс-президент США Дональд Трампа, «была не очень прочной».

«Поэтому мы ведём консультации с нашими союзниками, а также с правительством, и решение находится в проработке».

Как сообщалось ранее, специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад приедет 18 марта в Москву, где примет участие во встрече по урегулированию ситуации в Афганистане.

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