Байден оценил вероятность вывода военных США из Афганистана до 1 мая
- Reuters
«Сейчас я ещё в процессе принятия решения по поводу того, когда они (военнослужащие. — RT) уйдут», — сказал Байден.
Он отметил, что сделка с талибами, которую заключил экс-президент США Дональд Трампа, «была не очень прочной».
«Поэтому мы ведём консультации с нашими союзниками, а также с правительством, и решение находится в проработке».
Как сообщалось ранее, специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад приедет 18 марта в Москву, где примет участие во встрече по урегулированию ситуации в Афганистане.