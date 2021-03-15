Спецпредставитель США посетит встречу в Москве по Афганистану 18 марта
- Reuters
Об этом заявили в Госдепартаменте.
«В рамках наших продолжающихся усилий в поддержку мирного урегулирования Халилзад планирует посетить встречу в Москве», — сказала заместитель руководителя пресс-службы ведомства Джалина Портер. Её слова приводит ТАСС.
Россия пригласила США, Китай и Пакистан на консультации расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане, они намечены на 18 марта в Москве.
Ожидается присутствие афганских политических деятелей и делегации от талибов*.
Все приглашённые участники подтвердили своё участие в мероприятии.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.