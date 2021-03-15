Спецпредставитель США посетит встречу в Москве по Афганистану 18 марта

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Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад приедет 18 марта в Москву, где примет участие во встрече по урегулированию ситуации в Афганистане.
Спецпредставитель США посетит встречу в Москве по Афганистану 18 марта
  • Reuters

Об этом заявили в Госдепартаменте.

«В рамках наших продолжающихся усилий в поддержку мирного урегулирования Халилзад планирует посетить встречу в Москве», — сказала заместитель руководителя пресс-службы ведомства Джалина Портер. Её слова приводит ТАСС.

Россия пригласила США, Китай и Пакистан на консультации расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане, они намечены на 18 марта в Москве.

Ожидается присутствие афганских политических деятелей и делегации от талибов*.

Все приглашённые участники подтвердили своё участие в мероприятии.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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