Посол России: военно-политическая карта Афганистана серьёзно перекроилась
- Reuters
Постепенный вывод западных войск начался с осени, активная фаза эвакуации американо-натовского контингента идёт с мая, напомнил дипломат.
«За это время военно-политическая карта Афганистана серьёзно перекроилась. Талибы взяли новые обширные территории. Сама вооружённая оппозиция заявляет, что контролирует 80% страны», — сказал он.
Он подчеркнул, что качественно нового в этом ничего нет — это «логика войны».
«Талибы исходят из того, что если они не проявят инициативу на поле боя, то её перехватят официальные власти», — добавил Жирнов, отметив, что сейчас в разгаре «боевой сезон» — то, что происходит в Афганистане каждую весну и лето.
Посол также отметил, что нынешняя ситуация отличается от прошлых лет тем, что правительственная армия стала сдавать позиции по мере вывода западных войск и сокращения поддержки ВВС США.
Также Дмитрий Жирнов рассказал, что прямой угрозы для России действия членов «Талибана»* в Афганистане не представляют.
25 июня глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла выразил мнение, что даже если талибы попробуют захватить власть в республике военным путём после вывода сил США, это станет их «большим просчётом».
В Пентагоне не считают, что Афганистан перейдёт под контроль «Талибана» после ухода американских военных из страны. Вывод войск начался 1 мая и завершится к 11 сентября.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.