Посол России: военно-политическая карта Афганистана серьёзно перекроилась

За время вывода военных США и НАТО из Афганистана военно-политическая карта республики серьёзно перекроилась, талибы утверждают о взятии под контроль порядка 80% страны, рассказал российский посол Дмитрий Жирнов.

Постепенный вывод западных войск начался с осени, активная фаза эвакуации американо-натовского контингента идёт с мая, напомнил дипломат.

«За это время военно-политическая карта Афганистана серьёзно перекроилась. Талибы взяли новые обширные территории. Сама вооружённая оппозиция заявляет, что контролирует 80% страны», — сказал он.

Он подчеркнул, что качественно нового в этом ничего нет — это «логика войны».

«Талибы исходят из того, что если они не проявят инициативу на поле боя, то её перехватят официальные власти», — добавил Жирнов, отметив, что сейчас в разгаре «боевой сезон» — то, что происходит в Афганистане каждую весну и лето.

Посол также отметил, что нынешняя ситуация отличается от прошлых лет тем, что правительственная армия стала сдавать позиции по мере вывода западных войск и сокращения поддержки ВВС США.

Также Дмитрий Жирнов рассказал, что прямой угрозы для России действия членов «Талибана»* в Афганистане не представляют.

25 июня глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла выразил мнение, что даже если талибы попробуют захватить власть в республике военным путём после вывода сил США, это станет их «большим просчётом».

В Пентагоне не считают, что Афганистан перейдёт под контроль «Талибана» после ухода американских военных из страны. Вывод войск начался 1 мая и завершится к 11 сентября.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.