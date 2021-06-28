Посол в Афганистане: прямой угрозы России со стороны талибов нет

Прямой угрозы для России действия талибов в Афганистане не представляют, рассказал российский посол в республике Дмитрий Жирнов.

«Непосредственной прямой угрозы со стороны талибов нет», — ответил дипломат в эфире телеканала «Россия 24» на соответствующий вопрос.

Он добавил, что члены «Талибана»* вытесняют правительственные отряды, но не смогли занять «ни один крупный город».

Ранее агентство AFP сообщило, что талибы захватили Шерхан — пограничный посёлок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном.

Эти сообщения подтвердил представитель талибов Забиулла Муджахид. По его словам, они «полностью контролируют Шерхан-Бандар и все пограничные переходы с Таджикистаном в Кундузе».

Как отметили в Кремле, в России обеспокоены напряжённостью, которая возникает в Афганистане на фоне вывода американских военных из республики.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.