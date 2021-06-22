AFP: «Талибан» захватил пограничный с Таджикистаном посёлок Шерхан

Боевики «Талибана»* захватили Шерхан — пограничный посёлок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает AFP со ссылкой на власти.

По информации агентства, захват этого населённого пункта на севере Афганистана стал «самым значительным достижением талибов» с тех пор, как США начали выводить свои войска из страны.

По словам члена совета провинции Кундуз Халиддина Хакми, талибы захватили порт и все пограничные посты с Таджикистаном «после часа боёв».

Как рассказал агентству армейский офицер, военные «были вынуждены покинуть все контрольно-пропускные пункты», а к утру боевики «Талибана» «были повсюду, их сотни».

Эти сообщения подтвердил представитель талибов Забиулла Муджахид. По его словам, они «полностью контролируют Шерхан-Бандар и все пограничные переходы с Таджикистаном в Кундузе».

21 июня агентство Pajhwok сообщило, что талибам удалось захватить два охранных поста и военную базу Афганской национальной армии в афганской провинции Логар.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.