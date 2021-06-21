Pajhwok: талибы захватили военную базу силовиков в Афганистане
- Reuters
Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на источник в службе безопасности страны.
Согласно данным собеседника, столкновение произошло в районе Хуши, в результате талибам удалось захватить два охранных поста и военную базу афганской национальной армии.
Ранее сообщалось, что в Афганистане при нападении талибов погибли 14 силовиков.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.