Pajhwok: талибы захватили военную базу силовиков в Афганистане

По меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности погибли и семь пострадали в результате столкновений с боевиками радикального движения «Талибан»* в афганской провинции Логар. В результате атаки талибы захватили военную базу силовиков.

Reuters

Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на источник в службе безопасности страны. Согласно данным собеседника, столкновение произошло в районе Хуши, в результате талибам удалось захватить два охранных поста и военную базу афганской национальной армии. Ранее сообщалось, что в Афганистане при нападении талибов погибли 14 силовиков. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.