Pajhwok: талибы захватили военную базу силовиков в Афганистане

Короткая ссылка
По меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности погибли и семь пострадали в результате столкновений с боевиками радикального движения «Талибан»* в афганской провинции Логар. В результате атаки талибы захватили военную базу силовиков.
Pajhwok: талибы захватили военную базу силовиков в Афганистане
  • Reuters

Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

Согласно данным собеседника, столкновение произошло в районе Хуши, в результате талибам удалось захватить два охранных поста и военную базу афганской национальной армии.

Ранее сообщалось, что в Афганистане при нападении талибов погибли 14 силовиков.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить