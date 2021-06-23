Песков прокомментировал активность талибов у границы с Таджикистаном

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В России обеспокоены напряжённостью, которая возникает в Афганистане на фоне вывода американских военных из республики, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что боевики «Талибана»* проявляют активность на границе с Таджикистаном.
Песков прокомментировал активность талибов у границы с Таджикистаном
  • РИА Новости

«В целом, конечно, развитие ситуации в Афганистане по мере вывода американских и других военных из этой страны — это повод для нашего пристального внимания и беспокойства. Наши пограничники в Таджикистане, это очень тоже близкое и партнёрское для нас государство. И действительно, возникновение нового очага напряжённости и угрозы — это то, что беспокоит нас», — сказал Песков журналистам.

Ранее агентство AFP сообщило, что талибы захватили Шерхан — пограничный посёлок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном.

Эти сообщения подтвердил представитель талибов Забиулла Муджахид. По его словам, они «полностью контролируют Шерхан-Бандар и все пограничные переходы с Таджикистаном в Кундузе».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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