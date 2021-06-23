Песков прокомментировал активность талибов у границы с Таджикистаном
- РИА Новости
«В целом, конечно, развитие ситуации в Афганистане по мере вывода американских и других военных из этой страны — это повод для нашего пристального внимания и беспокойства. Наши пограничники в Таджикистане, это очень тоже близкое и партнёрское для нас государство. И действительно, возникновение нового очага напряжённости и угрозы — это то, что беспокоит нас», — сказал Песков журналистам.
Ранее агентство AFP сообщило, что талибы захватили Шерхан — пограничный посёлок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном.
Эти сообщения подтвердил представитель талибов Забиулла Муджахид. По его словам, они «полностью контролируют Шерхан-Бандар и все пограничные переходы с Таджикистаном в Кундузе».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.