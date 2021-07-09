В «Талибане» заявили, что не стремятся к узурпации власти в Афганистане

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Глава делегации радикального движения «Талибан»* Шахабуддин Делавар заявил, что организация не намерена узурпировать власть в Афганистане.
В «Талибане» заявили, что не стремятся к узурпации власти в Афганистане
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не стремимся к полной узурпации власти», — сказал он.

По словам Делавара, талибы хотят, чтобы все представители афганского общества участвовали в работе государства.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов ранее на встрече с делегацией движения «Талибан»* обсудил перспективы запуска межафганских переговоров.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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