В США рассказали об эвакуации помогавших американским военным афганцев

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала об эвакуации помогавших американским военным афганцев.

По её словам, их эвакуация начнётся в последнюю неделю июля.



«Я могу подтвердить, что рейсы из Афганистана для подавших заявление на специальную иммиграционную визу начнутся в последнюю неделю июля и продолжатся», — цитирует её РИА Новости.

Псаки добавила, что США намерены эвакуировать всех отвечающих критериям людей из Афганистана до вывода американских войск из страны.

Ранее в Центральном командовании Вооружённых сил США заявили, что процесс вывода войск из Афганистана почти полностью завершён.