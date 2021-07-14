В США рассказали об эвакуации помогавших американским военным афганцев

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала об эвакуации помогавших американским военным афганцев.
В США рассказали об эвакуации помогавших американским военным афганцев
  • Reuters

По её словам, их эвакуация начнётся в последнюю неделю июля.

«Я могу подтвердить, что рейсы из Афганистана для подавших заявление на специальную иммиграционную визу начнутся в последнюю неделю июля и продолжатся», — цитирует её РИА Новости.

Псаки добавила, что США намерены эвакуировать всех отвечающих критериям людей из Афганистана до вывода американских войск из страны.

Ранее в Центральном командовании Вооружённых сил США заявили, что процесс вывода войск из Афганистана почти полностью завершён.

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