Госдеп заявил о возможности сотрудничества США и КНР по Афганистану

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил о возможности сотрудничества США и КНР по Афганистану.

По его словам, безопасность и стабильность в Афганистане отвечают интересам соседних государств.

«Существует потенциал для конструктивного взаимодействия по Афганистану. Это касается того, что более мирный, стабильный и безопасный Афганистан не только в интересах США, это, разумеется, и в интересах соседей Афганистана, международного сообщества в целом», — цитирует его ТАСС.

Ранее советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил, что Кабул призывает внешних партнёров, в том числе Китай, Индию и Россию, помогать технически силам обороны и безопасности Афганистана бороться с терроризмом.