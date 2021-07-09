Кабул призвал партнёров помочь в борьбе с терроризмом в Афганистане
- AFP
- © WAKIL KOHSAR
«Мы призываем внешних партнёров помогать нашим силам обороны и безопасности бороться с терроризмом», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что Кабул приветствует «техническую поддержку от всех внешних партнёров, естественно, из Китая, Индии и России».
При этом Мохиб добавил, что любая внешняя помощь не должна приводить к вмешательству во внутренние дела страны.
Ранее губернатор провинции Кандагар на юге Афганистана заявил, что ситуация в одноимённом административном центре, куда вошли боевики «Талибана»*, находится под контролем.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.