Кабул призвал партнёров помочь в борьбе с терроризмом в Афганистане

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Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Кабул призывает внешних партнёров, в том числе Китай, Индию и Россию, помогать технически силам обороны и безопасности Афганистана бороться с терроризмом.
Кабул призвал партнёров помочь в борьбе с терроризмом в Афганистане
  • AFP
  • © WAKIL KOHSAR

«Мы призываем внешних партнёров помогать нашим силам обороны и безопасности бороться с терроризмом», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что Кабул приветствует «техническую поддержку от всех внешних партнёров, естественно, из Китая, Индии и России».

При этом Мохиб добавил, что любая внешняя помощь не должна приводить к вмешательству во внутренние дела страны.

Ранее губернатор провинции Кандагар на юге Афганистана заявил, что ситуация в одноимённом административном центре, куда вошли боевики «Талибана»*, находится под контролем.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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