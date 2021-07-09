Губернатор Кандагара опроверг взятие города под контроль талибами

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Губернатор провинции Кандагар на юге Афганистана заявил, что ситуация в одноимённом административном центре, куда вошли боевики «Талибана»*, находится под контролем.
Губернатор Кандагара опроверг взятие города под контроль талибами
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, чиновник назвал беспочвенными сообщения, что Кандагар скоро попадёт в руки талибов. По его словам, они отступают под натиском афганских военных.

Ранее источник агентства заявил, что талибы вошли в Кандагар и ведут бои с правительственной армией. Сообщалось о жертвах среди мирного населения.

В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и талибов. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что талибы контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.

Как подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров, Москва не будет ничего предпринимать по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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