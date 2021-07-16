Захарова высказалась о словах Борреля об «общей ответственности» стран по Афганистану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля о ситуации в Афганистане и «общей ответственности» за происходящее в стране.

Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram.

По её словам, данное заявление он сделал на конференции по проблемам Центральной и Средней Азии в Ташкенте.

«И что вы думаете, он сказал? Набрался смелости, обвёл всех присутствующих взглядом (а это в первую очередь соседи Афганистана, которые много лет принимают на себя удар последствий непрофессионализма коллективного Запада) и сказал, что ситуация в Афганистане — общая ответственность! В лучших традициях: сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям. Так было в Ираке, Ливии, теперь в Афганистане», — написала Захарова.

Ранее в ЕС заявили, что союз пока не планирует выводить своих специалистов из Афганистана.